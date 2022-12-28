Artıbir Araştırma Şirketi'nden anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Artıbir Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde 1500 katılımcıyla birlikte gündem araştırması yaptı. Araştırmaya göre “Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?” sorusuna yurttaşlar, yüzde 43.6 ile “Kemal Kılıçdaroğlu”, yüzde 39.4 ile “Recep Tayyip Erdoğan” derken yüzde 17’lik kesim ise “Kararsız” olduğunu söyledi.

Yurttaşlar, “Sizce Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı mı” sorusuna ise yüzde 57.8’le “Evet”, yüzde 30.4’le “Hayır” derken 11.8’i ise “Kararsız” cevabını verdi. Katılımcılara “Sizce Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmalı mı” sorusu da soruldu. Yurttaşların yüzde 30.2’si “Evet” derken yüzde 56.3’ü de “Hayır” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 13.5’i ise “Kararsız” yanıtını verdi. Ankette yurttaşlara “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı onaylıyor musunuz” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 72.6’sı “Hayır”, yüzde 18.3’ü “Evet” derken yüzde 9.1’i ise “Fikrim yok” dedi. Ankette CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi de soruldu. Yüzde 61.5’lik kesim Kemal Kılıçdaroğlu derken yüzde 24.3 Ekrem İmamoğlu, yüzde 14.2 ise Mansur Yavaş yanıtını verdi.

AKP YÜZDE 30’DA KALDI

Katılımcılara yöneltilen “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz’ sorusunda ise AKP diyenler yüzde 30.6’yken, CHP diyenler ise yüzde 28.1 oldu. Ayrıca, İYİ Parti yanıtını verenler yüzde 14.3, HDP diyenler yüzde 11.9, MHP ise yüzde 6.1 oldu. Yurttaşların 8.9’luk bir kısmı ise diğer partilere oy vereceklerini söyledi.