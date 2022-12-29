MetroPOLL son anketini açıkladı: Erdoğan'ın görev onayı düştü
MetroPOLL Araştırma son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ankette yurttaşlara, "Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış şeklini onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Aralık 2022" araştırmasındaki "Erdoğan'a oy verme eğilimi" anketinin sonucunu paylaştı. Ankette katılımcılara, "Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış şeklini onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 45,2 olurken, onaylamayanların oranı yüzde 52,1 oldu.
Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 2,7.
İşte o anket:
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