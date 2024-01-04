Erdoğan'dan Ayla Algan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
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