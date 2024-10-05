Erdoğan'dan bir seçim açıklaması daha: 'Yaklaşık 4 yıl sonra...'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 18:44

Güncelleme: 05.10.2024 - 18:44

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AKP "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, genel seçimler için 'Yaklaşık 4 yıl sonra' ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Koltuk kavgasından, parti içi mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. 31 Mart gecesinden bu yana yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbiriyle kavgaya tutuştular" dedi.

Ayrıca Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Eski genel başkanları bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola saldırıyor. Milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye'nin siyasi atmosferinin yumuşamasına, normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor. Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini iyileştirmek için uğraştıkça, gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun diyorsanız, gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyoruz."

"KOLTUKLAR DEĞİŞEBİLİR..."

Parti içine de mesajlar yollayan Erdoğan, "Hep söylüyorum; makamlar, rütbeler, oturulan koltuklar değişebilir, molalar olabilir, kesintiler olabilir, dinlenmeye çekilenler olabilir, ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin temsilcisi kutlu dava inşallah ilelebet payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"YEGANE DEVLET BİZİZ"

İsrail'in artan saldırılarını da değerlendiren Erdoğan, "Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu da öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz. Gazze'ye miktar olarak en fazla yardım gönderen müslüman ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, nefesi, savunucusu olan hükümet biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak BM'de kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAMAS, HİZBULLAH SADECE BİR BAHANEDİR"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Şunu açık açık söylemek durumundayım. Geçen yüzyılın başında olduğu gibi coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi plan uygulamaya konulmuştur. Hamas, Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasına meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazaret üretmektedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları bazı siyonist muhipleri, bazı kalemşörler gerçekleri gizlemeye çalışsa da Netanyahu ve çetesine dur denilmezse nereye varılacağını bizler tahmin edebiliyoruz."