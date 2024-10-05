Erdoğan'ın başdanışmanı Saral: Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunları gerekirse yasaklanmalı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 12:57

Güncelleme: 05.10.2024 - 12:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral, son dönemde kamuoyunda büyük endişe yaratan şiddet olaylarına ilişkin "çözüm"ünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz" diyen Saral, olayları özendirdiği iddiasıyla televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarına işaret etti.

Ceza sisteminin ağırlaştırılması gerektiğini belirten Saral, "Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır" dedi.



Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil.

Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız. Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.

Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.

Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır."