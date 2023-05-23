İdo Tatlıses'ten 'iç savaş' çağrısı yapan cami imamına tepki

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:45

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:45

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun cuma namazı hutbesindeki sözleri tepkilere sebep olmuştu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; cep telefonu ile çekilen görüntülerde, imam Gündoğdu’nun vaazında “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” dediği duyulmıştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, İstanbul imam Murat Gündoğdu’nun cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözlerine tepki gösterdi.

"KENDİ EVİN YETMEDİ Mİ ALLAH’IN EVİNE SOKUYORSUN SİYASETİNİ?"



Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sonra gençler camiye niye gitmiyor! Gidenin de duyduğu şey şu. Aynı safta namaz kıldığı insanlar için, namazı kıldıran silahlarınızı hazırlayın diyor. Kimin ne olduğunu bilmeden. Yazık. Kendi evin yetmedi mi Allah’ın evine sokuyorsun siyasetini? Kim için silahlanın diyorsun? Karım? Babam? Annem? Kardeşlerim? Arkadaşlarım? Sevenlerim? Sevmeyenlerim? Vatandaşlarım? Senin herkesin içine tohum ekmen gerekirken, soğutmaman uzaklaştırmaman gerekirken..."