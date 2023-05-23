Camide 'silahlanma' çağrısı yapan imam açığa alındı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:52

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:52

Sultangazi'de Cebeci Camisi'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu'nun (44) hutbe sırasında "'Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Skandal konuşmanın gündem haline gelmesi ve kamuoyunda büyük tepki yaratması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.