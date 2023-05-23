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Camide 'silahlanma' çağrısı yapan imam açığa alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide cemaate "silahlanma" çağrısı yapan imam, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:52
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Sultangazi'de Cebeci Camisi'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu'nun (44) hutbe sırasında "'Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Skandal konuşmanın gündem haline gelmesi ve kamuoyunda büyük tepki yaratması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.  

Başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

 


Diyanet İşleri Başkanlığı Sultangazi Soruşturma

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