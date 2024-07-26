Erdoğan'dan 'sermayeye' güvence: 'Ekonomimiz kabuk değiştiriyor...'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:29

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını eleştiren Erdoğan, "7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları..." dedi.

"ÇAĞIMIZIN HİTLER'İNİ BAŞ TACI EDENLER..."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Hepsi bir tarafta orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü, mazlumun hakkının yok sayıldığı cinnet haline şahitlik ediyoruz."

"AÇIKLANAN VERİLER DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Ekonomiye dair de mesajlar veren Erdoğan, "Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE, YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK"

Erdoğan, "Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Daha doğru bir ifadeyle kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin; inşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutları dağıldığında Türkiye, yeni dönemin forveti olacak" diye konuştu.

“5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ”

Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen teşvik paketinin devreye alınacağını ifade eden Erdoğan, diğer teşvik paketlerini de açıkladı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık teşvik paketimizi devreye alıyoruz. Amacımız AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yeni nesil araç kazanımlarını ülkemize kazandırmaktır. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programı’yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz."

"SERMAYE DÜŞMANLIĞI YAPANLARA FIRSAT VERMEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sözlerimin hemen başında imalat, istihdam, ihracatla, ticaretle, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazedeki şirketlere teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz, yeter ki siz çalışın, üretim, istihdam sağlayın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.

* Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum.

* Özellikle dünyamızın içinden geçtiği dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Programın doğru zamanda yapılmış hamle olduğuna inanıyorum.

"KATİL NETANYAHU ABD'DE ALKIŞLANIYOR"

* İkinci dünya savaşının galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miadını doldurmaya başlamıştır. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor, Ukrayna'daki savaş devam ediyor, Yemen istikrara kavuşmadan Sudan karıştı, Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu, soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde ABD'nin kongresinde gördük. Kim alkışlanır?

* İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları...

"AKIL VE VİCDAN TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

* Hepsi bir tarafta orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü, mazlumun hakkının yok sayıldığı cinnet haline şahitlik ediyoruz.

* Tüm bunlar bize şunu gösteriyor, küresel sistemin kökten sarsıldığı kaostan güçlü durabilen, ayakta durabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak meselelere bu zaviyeden bakıyoruz.

"SON DÖNEMDE AÇIKLANAN VERİLER DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

* Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI YATIRIMIN YÜZYILI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

* Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK"

* Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesinin sanayiye ket vurmaması için teşvikleri devreye alıyoruz. 750 milyon dolarlık finansmanı sanayici, KOBİ'lere sunduk. Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecekleri desteklemeye devam edeceğiz. Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşümden geçiyor. Kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Yüksek teknolojili yatırımlar için davet programıyla yüksek katma değerli üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak süreci başlatıyoruz.