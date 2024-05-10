Erdoğan'dan 'emniyet operasyonu' sonrası dikkat çeken açıklama

Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı üst düzey görevlilere yapılan operasyon sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

"SİYASİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMESİ HATALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adli ve idari davaları hukukun meselesi olmaktan çıkartıp siyasallaştırmak, sonuç ne olursa olsun toplumdaki adalet duygusuna gölge düşürecektir. Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

YENİ ANAYASA

Erdoğan, Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor. Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz."

'SİYASETTEKİ YUMUŞAMA FIRSAT'

Cumhuriyetin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramadıklarını belirten Erdoğan, "Bu eksikliğin yine milli irade eliyle giderilmesi demokrasimizin gücüne güç katacak, Türk siyasetinde yeni bir kilometre taşı olacaktır. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunlarımızı bir anda ortadan kaldırmayacağını elbette biliyoruz. Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması, bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz" dedi