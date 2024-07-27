Erdoğan'dan Filistin liderine tepki: 'Davet ettik gelmedi, bizden özür dilemesi lazım'

Erdoğan, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" dedi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 20:50
Erdoğan'dan Filistin liderine tepki: 'Davet ettik gelmedi, bizden özür dilemesi lazım'
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir?

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi, bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"

AYRINTILAR GELİYOR...


Erdoğan haberleri filistin haberleri netanyahu haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan duyurmuştu... Emeklilik sisteminde değişiklik yolda: Yasa kalkacak mı?

Erdoğan duyurmuştu... Emeklilik sisteminde değişiklik yolda: Yasa kalkacak mı?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten, Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi: 'Mali değil, son derece siyasi bir karar'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten, Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi: 'Mali değil, son derece siyasi bir karar'
Yandaş gazeteden 'istihbarat' kulisi: 'Erdoğan-Esad görüşmesi her an yapılabilir'

Yandaş gazeteden 'istihbarat' kulisi: 'Erdoğan-Esad görüşmesi her an yapılabilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler