CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten, Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi: 'Mali değil, son derece siyasi bir karar'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin SGK borçlarının tahsiline ilişkin açıklamasına tepkiler sürüyor. 'Mali değil, son derece siyasi bir karar' diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında. Sadece Beykoz İlçe Belediyesi'nin faiziyle birlikte 3 milyar 561 milyon borcu var" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Vedat Işıkhan belediyelerin SGK toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu öne sürerek, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” dedi.
Erdoğan’ın bu çıkışının ardından siyasette ‘SGK borcu’ tartışması başladı.
CHP’Lİ ÖZGÜR ÇELİK: AKP’Lİ BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışına bir yanıt da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın açıklamasını alıntılayan Çelik, "Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler. Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize ‘mali darbe’ yapmaya kalkışıyorlar" dedi.
Çelik, şöyle devam etti:
"Şu bilinmeli ki; AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında. Sadece Beykoz İlçe Belediyesi'nin faiziyle birlikte 3 milyar 561 milyon borcu var. İstanbul'da devraldığımız 12 belediyenin hepsi benzer şekilde borç içinde.
Her şeye rağmen, belediyelerimiz göreve geldiği günden itibaren iktidarın yoksul bıraktığı halkımıza destek oluyor, halkçı sosyal belediyeciliği hayata geçiriyor. İşte, AKP'nin bu mali darbeyle engellemek istediği de tam olarak budur. Kendi beceriksizliğinin bedelini halka ödetmektir.
Girdikleri yol, vatandaşa ceza kesmektir. Milyonlarca yoksulu, kadını, genci, zorda - darda insanınızı ekonomik krizde çaresiz, desteksiz bırakmaktır.
Mali değil, son derece siyasi bir karardır.
31 Mart 2024'te AKP'nin bu sorumsuz, halkı yok sayan, zengini zenginleştiren, yoksulu yoksullaştıran anlayışı sandığa gömülmüştü.
Anlaşılan, ders almamışlar. O halde; genel seçimde de halkımızla birlikte son bir ders vereceğiz.
Halktan büyük güç yoktur."
Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 27, 2024
Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize "mali darbe" yapmaya kalkışıyorlar.
Şu bilinmeli ki; AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında. Sadece Beykoz İlçe Belediyesi'nin faiziyle… https://t.co/GOLMlSX8t7
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