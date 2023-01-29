Erdoğan'dan gece yarısı atamaları: 3 maaşlı şanslı bürokrat

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sancarbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Kamu İhale Kurulu üyeliğine getirildi. 2022’de DMO yönetimine atanan Sancarbaba, çift maaşlı bürokratlar arasından ayrılıp üç maaşlıların arasına katıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00
Erdoğan'dan gece yarısı atamaları: 3 maaşlı şanslı bürokrat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sancarbaba, Kamu İhale Kurulu üyeliğine getirildi.

Erdoğan tarafından Ağustos 2022’de Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine de atanan Sancarbaba’nın çift maaşlı bürokratlar arasından ayrılıp üç maaşlılara katılması dikkat çekti. 

(Uğur Sancarbaba)

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğü’ne, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın eski danışmanı da olan Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğü’ne ise daha önce AKP Adana İl Gençlik Kolları Başkanvekilliği yapan Umut Zeybek atandı. 


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