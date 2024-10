Erdoğan'dan 'Hasan Nasrallah'ın ölümüne ilişkin ilk açıklama

Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:45

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen Teknofest'e katılarak burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin ilkkez konuştu. Erdoğan ''İsrail önce Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniyye'yi katletti. Sonra Hasan Nasrallah'ı katletti.'' ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

"Bölgede ateşkese ve huzura her yaklaşıldığında İsrail süreci dinamitleyecek provokasyona imza atıyor. Coğrafyamızı gözyaşına boğmak için her yola başvuruyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan cinnet haliyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki Batı, katliam şebekesine desteği sürdürüyor.

Devlet destekli siber saldırılara ve dijital terör eylemlerine karşı mukavemetimizi sürekli güçlendiriyoruz. Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız."