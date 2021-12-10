Erdoğan'dan 'insan hakları' mesajı: 'Daha adil bir dünyanın mümkün'

10 Aralık 2021 Cuma, 15:59

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 73'üncü yıldönümünde konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde özel mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 73 sene önce büyük umutlarla kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, küresel barış ve istikrarın korunmasında halen önemli bir rehber olma vasfını koruyor. Ancak başta İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık olmak üzere beyannamede yer alan ilkelere yönelik tehditler de günden güne artıyor" ifadelerini kullandı.

BATI'YA YÜKLENDİ

"Günümüzde demokrasi ve insan hakları havariliği yapan birçok batı ülkesinde nefret söylemleri, siyasetle birlikte günlük hayatı da esir almıştır" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Nefret suçlarına yönelik kayıtsızlığın mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere karşı da sergilendiğini görüyoruz. Her seferinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar, Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Arakan'a kadar bölgemizde yaşanan insani dramlara gözlerini kapıyor. Akdeniz'in, her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği devasa bir kabristana dönüşmesini sadece seyrediyorlar. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde mülteci botlarını batırması karşısında hiçbir tepki göstermiyorlar" dedi.