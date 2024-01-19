Erdoğan'dan 'İsrail' tepkisi: 'Netanyahu günümüzün Führer'i'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Adolf Hitler'e benzeterek "Gözünü kan ve kin bürümüş" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde "Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuştu.
Burada yaptığı konuşmada, savunma sanayiinin geliştirilmesinin öneminin büyük olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke sınırları dışında sürdürdüğü operasyonlara vurgu yaptı.
Erdoğan, "Sınırlarımızın içinde ve dışında terör operasyonlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Suriye ve Irak'taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI
Devamla, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara değinen Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi" diye konuştu.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler."
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, tersanemizin değerli
çalışanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Donanmamızın
caydırıcılığını daha da artıracak projelerin teslimi vesilesiyle bir aradayız.
Teslimatı yapılan gemilerimizin donanmamıza ve TSK'ya hayırlı olmasını
diliyorum. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada
elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza
teslim ediyoruz. Marlin Sida da denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta
güven düşmana korku verecektir. Göğsümüzü kabartan bu başarılı projelerimizin
sırrı, kurumlarımız arasındaki yakın işbirliği ve koordinasyondur. Önümüzdeki
dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyarak yeni başarılara imza
atacağımıza yürekten inanıyorum.
* Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık.
Gemilerin sadece inşasını yapmakla kalmıyoruz. Sensör, silah ve mühimmatları da
yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Günümüzde savunma alanında güçlü ve
bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün
değildir.
"FAŞİST YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI"
* İsrail yönetimine sınırsız ve şartsız destek verenleri
hepimiz ibretle takip ediyoruz. İsrail'in zulümlerine göz yumanlar yarın
'keşke' demekten kurtulamayacak, çok büyük bir nedamet yaşayacaklardır.
Bunların yakıcı sonuçları ile yüzleşecekler. Açık konuşmak gerekirse, en son
kötü sınavlarını Gazze'de veren Batılı ülkelerin ve uluslararası güvenlik
kurumlarının artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü
engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Küresel güvenliği sağlamakta mükellef
kurumlar başarısız oldu, sınıfta kaldı. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve
ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece
izlemekle yetindiler.
"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK"
* 2023 yılında 185 ülkeye, 230 çeşit savunma sanayii ürünü
satarak toplamda 5.5 milyar dolarlık ihracat tutarı yakaladık. Bu dönemde 10
milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Ülkemiz kendi savaş
gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında
yer alıyor. İHA ve SİHA üretiminde ise ülkemiz artık dünyanın ilk 3-4
ülkesinden biri. Bunu da öyle büyük güçlerin desteğini alarak değil, küresel
tedarikçilerinin zorlukları ve uyguladıkları gizli açık ambargolara rağmen
başardık. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik.
* Savunma sanayii hiçbir şekilde duraklamayı kabul etmeyen, sürekli ve yüksek tempolu çalışmayı gerektiren dinamik bir alandır. Tüm bu çalışmaların çok daha öteye taşınması için Savunma Sanayii Başkanlığı'na, paydaşlara önemli görevler düşüyor. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir.
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