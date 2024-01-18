Erdoğan AKP'lileri dinlemedi: Seçmeninin tepkisi sonrası istifa eden ismi aday yaptı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 18:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 18:24

Daha önce 26 ildeki adaylarını açıklayan AKP bugün de kalan 48 kentin başkan adaylarını açıkladı. Üstü çizilenler, yeniden aday gösterilenler arasında sürpriz isimler de vardı.

Onlardan biri de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Daha önce AKP'de Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Belediyenin bir etkinliğinde AKP'lilerin hedefindeki Melek Mosso’yu sahneye çıkaran Cüneyt Yüksel, partilileri tarafından adeta linç edilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yüksel, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahneye çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Melek Mosso Twitter hesabından, “Mosso Sever” kullanıcı adlı bir hesabın, kendisinin “seçim kombini” paylaşımı ve “turuncu camlı gözlüklü teyze”yi “benim idoller” mesajıyla paylaştığı bir tweeti retweet etmişti.

Mosso, “seçim kombini” paylaşımında kendisini, bir sokak röportajı sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen bir kadına küfür ederek sosyal medyanın gündemi olan “turuncu camlı gözlüklü teyze”ye benzetmişti. Bu paylaşımın ardından Mosso sosyal medyada adeta linç edilmişti.

İKİNCİ LİNÇ

Şarkıcı Mosso'yu sosyal medya lincine götüren tek olay bu olmadı. PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni’nde "En Güçlü Cover Şarkı Ödülü"nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine dikkat çeken Mosso "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum" demişti. Mosso bu konuşmasının ardından da sosyal medyada hedef gösterilmişti.

BAŞKANI İSTİFAYA GÖTÜREN KONSER

Bu iki olayın ardından Melek Mosso AKP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahne aldı.

Bu konserde de konuşma yapan Mosso "Seçim kombini" ifadesiyle yaptığı paylaşım için özür dilemiş ve "Maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" demişti.

Mosso, ödül törenindeki konuşması içinse "Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi" ifadelerini kullanmıştı.

Konserin ardından AKP'liler bu kez Mosso'yu sahneye çıkaran ve beraber poz veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i hedef aldı. Yüksel, konuyla ilgili defalarca açıklama yapsa da bu süreç kendisini istifaya götürdü.