Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:33

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:33

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Buradaki konuşmasında ‘Türkiye Yüzyılı’ mesajı vererek şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar milletimizi hedef alan yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacak.”

“TÜRKİYE’Yİ TANIYACAKSINIZ”

MİT’in Mossad’a yönelik Türkiye’de yaptığı casusluk operasyonuna yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan “Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. MİT'in İsrail'in Türkiye'deki casusluk teşkilatını ortaya çıkarması İsrail'i ciddi manada şaşırttı. 'Nasıl oldu da, bunları toparladınız' gibi... Daha dur bakalım. Bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

“TEHDİT SIRALAMASINDA REVİZYONA GİDİYORUZ”

Erdoğan “Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile kamu kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Pek çok bilgi ve doküman da paylaşılıyor. Bilgi güvenliği açısından ciddi zafiyet oluşturduğu açıktır. Bu konuda devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım Türkiye menşeli uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir. MİT bu konuda rehber olabilir. Bu çalışmaların takipçisi olacağız. Sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.