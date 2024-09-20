Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a siber saldırısına ilişkin açıklama: 'Ne kadar hayati olduğunu gördük...'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:15

Güncelleme: 20.09.2024 - 15:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Jandarma ve Emniyet'e 7204 yeni araç tahsis edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz" dedi.

İSRAİL'İN SİBER SALDIRISI

Savunma sanayinde yerli ve milli silahların önemi vurgulayan Erdoğan, "Lübnan'a karşı düzenlenen siber saldırılar sonrası bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yaptığımız yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu" dedi.

2024 yılı içerisinde 35 bin 500 terör operasyonu düzenlendiğini dile getiren Erdoğan, 825 teröristi etkisiz hale getirildiğini ifade edip "Terörü kaynağında yok ediyoruz" dedi.

"PIRIL PIRIL EVLATLARIMIZI 90'LARDA KAYBETTİK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Her birinize Türk polis, jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyorum. Bugün jandarma ve emniyet teşkilat teşkilatlarımıza 7 bin 204 araç kazandırıyoruz. Bu araçların 5 bin 1 tanesini emniyet, 2 bin 203 adedini ise jandarmamız kullanacak. Bu araçlar güvenlik faaliyetlerimizin daha etkili yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı bir yer olamaz. Kolluk birimlerimizi daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır.

* Biz yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıların acılarını çekmiş bir ülkeyiz. 70'lerde ülkemizin nasıl kaosa sürüklendiğini gayet net hatırlıyoruz. Pırıl pırıl evlatlarımızı 90'larda kaybettik. Ekonomik olarak da çok ciddi kaybımız oldu. Ülkemizi büyük yatırımlarla donatırken Türkiye Yüzyılının önemli kolonlarından birini güvenlik olarak gördük.

* Mafyayla çetelerle mücadele bunlardan biriydi. Vatandaşımızın huzurunu kast edenler karşılarında devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Terör örgütlerine nefes alacak hiçbir alan bırakmadık. 2024 içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi.

'YERLİ VE MİLLİ SİLAH' VURGUSU

* Bu operasyonların neredeyse tamamını yerli ve milli silahla gerçekleştiriyoruz. Lübnan'a karşı düzenlenen siber saldırılar bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yaptığımız yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

* Milletimizin huzurunu bozan herkes devletimizin kadife eldiven içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaktır. Devletimize yönelik en küçük güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Türkiye'yi her alanda dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğiniz çok önemli. Tüm mağaralara inlere girdiniz, teröristleri temizlediniz.

"BÖLGEMİZİ LİME LİME ETMEK İSTEYENLER BİZDEN RAHATSIZ OLUYOR"

* Namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz evlatlarısınız. Sizlerle her zaman övündüğümü bilmenizi istiyorum. Türkiye asla tek başına bırakılmayacak bir bölgededir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vaat edilmiş topraklar hayalini kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar.