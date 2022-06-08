Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında açıklama: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

08 Haziran 2022 Çarşamba, 19:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke birçok konuda ortak mutabakat metni imzalarken, Erdoğan ticaret hacmini artırmaları gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Venezuela halkının 15 Temmuz'da halkımızla sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biri Venezuela'ydı. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemde Venezuela halkıyla birlikte olduk. Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum ülkesinin bağımsızlık mücadelesine altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"MADURO'NUN FİLİSTİN MESELESİNDE DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN"

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Venezuela halkının 15 Temmuz'da halkımızla sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biri Venezuela'ydı. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemde Venezuela halkıyla birlikte olduk.





Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum ülkesinin bağımsızlık mücadelesine altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.





Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor.



"TÜRKİYE MAARİF VAKFIMIZIN KARAKAS'TAKİ AÇILIŞI DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN ZİYARETİ ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği, karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizi üç kat arttırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır.





Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirdik. Eğitim ve kültür işbirliğimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımızın Karakas'taki üçüncü okulunun açılışı Dışişleri Bakanımızın ziyareti esnasında gerçekleştirdi.



"BİRÇOK HUSUSTA BENZER GÖRÜŞLERE SAHİBİZ"

Yakında Yunus Emre Enstitümüzün Karakas'ta kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. TİKA bugüne kadar eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirdi. Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde merkezini oluşturacaktır. THY Karakas hattında haftada 7 sefer düzenlemektedir. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel, küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi imkanı bulduk. Birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım.





Bu vesile ile Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz.

NATO LİDERLERİ'NİN MADRİD'DE BULUŞMASI

Heyetler geldi burada görüşmeler oldu. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK PYD-YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler bu Parlamentolarda yer aldığı sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesi ile gösteri yaptıkları sürece biz bunlara 'buyrun devam edin, buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİNE TEPKİ