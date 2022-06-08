RTÜK, Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesini gündemine almadı

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine 'sürtük' ifadesinin RTÜK gündemine alınmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:35
RTÜK, Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesini gündemine almadı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın 'sürtük' sözleri üzerine incelenme talebiyle RTÜK'e dilekçe verdiğini söylemişti.

RTÜK GÜNDEME ALMADI

Taşcı, dilekçesinin gündeme alınmadığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından "RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü  kurula alınmadı" diyen Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum" dedi.


RTÜK sürtük Recep Tayyip Erdoğan İlhan Taşcı

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