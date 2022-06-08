RTÜK, Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesini gündemine almadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın 'sürtük' sözleri üzerine incelenme talebiyle RTÜK'e dilekçe verdiğini söylemişti.

Taşcı, dilekçesinin gündeme alınmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından "RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı" diyen Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum" dedi.

Sayın Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısında, Geziye katılanlar için kullandığı “çürük/sürtük” sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum.

Takipçisi olacağım.