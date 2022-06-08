RTÜK, Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesini gündemine almadı
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine 'sürtük' ifadesinin RTÜK gündemine alınmadığını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın 'sürtük' sözleri üzerine incelenme talebiyle RTÜK'e dilekçe verdiğini söylemişti.
RTÜK GÜNDEME ALMADI
Taşcı, dilekçesinin gündeme alınmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından "RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı" diyen Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum" dedi.
Sayın Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısında, Geziye katılanlar için kullandığı “çürük/sürtük” sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü kurula alınmadı.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 8, 2022
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’ in dilekçemi ne zaman gündeme alacağını merakla bekliyorum.
Takipçisi olacağım.
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