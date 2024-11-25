Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava: 500 bin TL tazminat istedi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:03

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemedeki ifadeleri nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"15 Temmuz 2016 kanlı darbe girşiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti. Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır. Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişişik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cunhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Perşembe günü görülmeye başlanmıştı.

Mahkemedeki savunmasına "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek ve tarihe not düşmek için geldim" ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, "Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni; Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim. Ne mutlu ki bana, mahkeme karşısına, 'Rüşvet suçundan' çıkmadım" demişti.

Kılıçdaroğlu, savunmasında "Ne mutlu ki bana, 'yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız' olarak karşınıza çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza 'Vatana ihanetten' de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım" ifadelerini kullanmıştı.