Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: 'Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız'

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumun ardından yaptığı açıklamada, "Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: 'Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 22:03

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını duyurdu.

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Safları sıklaştıralım dostlar!" çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAM REJİMİ NEDEN, KAYYUMLAR SONUÇ"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız!

Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur!

Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri’ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz!

Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız."


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #kayyum #Tepki

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