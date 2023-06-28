Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, ''Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:50
Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ''Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı. 


Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı

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