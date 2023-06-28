Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, ''Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ''Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2023
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/TusQF847dk
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