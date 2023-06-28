Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:50

Güncelleme: 28.06.2023 - 08:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ''Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.