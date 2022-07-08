Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: 'Hayat pahalılığının zorluklarını biliyoruz' dedi, yine 'sabretmeye' çağırdı

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesapları üzerinden bir video konuşması ile paylaştı.

Bayramı tebrik eden Erdoğan, "Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekalet yoluyla kestirerek Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

"DÜNYA KRİZDE, BİZ İSE FIRSATLARI DEĞELENDİRİYORUZ"

Erdoğan bayram mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla 'Yaza dönsün kışınız bayramlar bayram olsun dert görmesin başınız bayramlar bayram olsun otlar dikenler dolsun nemrutların çanına kolay gelsin işiniz bayramlar bayram olsun' diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum."

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİRAZ DAHA SABIR"

Kurdaki dalgalanma ve hayat pahalılığına da değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum."