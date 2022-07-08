AKP'li Şamil Tayyar'dan erken seçim çağrısı: 'Süre uzadıkça risk artar'
Muhalefetin erken seçim çağrısına AKP yönetiminden de destek geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, 'süre uzadıkça risk artar' diyerek uygun zamanda seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın önde gelen isimleri sıklıkla seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını dile getirirken AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
Tayyar, erken seçim tartışmalarına dair Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "süre uzadıkça riskin arttığı" uyarısında bulunup uygun zamanda seçime gidilmesi çağrısı yaptı.
Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
"Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir.
O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir.
Süre uzadıkça risk artar.
Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek.
Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir."
Video Haberler
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı