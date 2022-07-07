Son seçim anketi açıklandı: Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı
Türkiye seçimlere doğru hızla ilerlerken anket çalışmaları da önemini koruyor. Son olarak ALF Araştırma 51 ilde yaptığı anketi paylaştı.
ALF Araştırma şirketi, 51 ilde 3 bin 400 katılımcıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,0 olurken Millet İttifakı yüzde 43,6 olarak hesapkandı. İki ittifak arasındaki puan farkı 8,6 oldu.
Partilerin aldığı oy oranları şöyle hesaplandı:
AKP: Yüzde 28,4
CHP: Yüzde 27,2
İYİ Parti: Yüzde 16,4
HDP: Yüzde 6,6
DEVA: Yüzde 2,3
GELECEK: Yüzde 2,0
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,7
BTP: Yüzde 1,6
ZAFER Partisi: Yüzde 1,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 1.2
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