Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Muhalifleri ikna edin

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin üzerinden bir ay bile geçmeden AKP, yerel seçimler için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalmasının da partide “yerel seçimler için çalışmaların hız kazandığı” belirtiliyor.

Erdoğan’ın, partisinin yöneticilerinden 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile ilgili kapsamlı bir rapor istediği ve daha önce AKP’nin MYK toplantısında “kısmen değerlendirilen” seçim sonuçlarının hazırlanan kapsamlı rapor eşliğinde bir sonraki parti yöneticileriyle yapacağı toplantıda ele alacağı kaydediliyor. Ancak Erdoğan’ın “bu kez hedefi yüksek tuttuğu” ve kurmaylarına, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya’yı 2024’ün mart ayında yapılacak seçimde alacağız. Bu süreçte çalınmadık kapı bırakılmayacak. Milletvekili, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, herkes sahada olacak. Türkiye Yüzyılı kapsamında her kesimle kucaklaşacağız. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatını verdiği ifade edildi.

GÖKSU İBB’Yİ İSTİYOR

AKP kulislerinde, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için geçiyordu. Ancak son dönemde İBB için AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da adı kulislerde dolaşıyor. Göksu’nun, “AKP yöneticilerine İBB için adaylık istediğini ilettiği” ileri sürülüyor. Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

‘PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE’

AKP’de, “Kılıçdaroğlu ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kaybettiği” ileri sürülürken bu nedenle yerel seçimler öncesinde iki büyükşehirde de “psikolojik üstünlüğün AKP ve Cumhur İttifakı’nda olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun “değişim” çıkışı sonrasında “Kazandığımız bir büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim” açıklamasını anımsatan AKP’li yetkililer, “Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 2024 yılının mart ayındaki yerel seçimlerde İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı yeniden belediye başkan adayı olarak gösterecek. Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanlığı yenilgisiyle birlikte AKP’nin karşısında ‘hükmen yenik’ adaylar yer alacak. Partimiz 2024’teki seçimlerde de kazanan olacak. CHP’de şimdiden iç çekişme başladı. İmamoğlu artık belediye başkanlığı değil, ‘yüksek siyaset’ hedefliyor” değerlendirmesini yapıyor.

İLK ZİYARET KKTC’YE

Öte yandan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Azerbaycan’ı ziyaret edecek.