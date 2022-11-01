Erdoğan'dan Lula da Silva'ya tebrik telefonu

01 Kasım 2022 Salı, 09:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Lula da Silva’yı tebrik etti ve 1 Ocak’ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

2010 yılında beraber “stratejik ortaklık” düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.