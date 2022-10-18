Manisalı aileler, 301 madencinin can verdiği faciada sekiz yıldır adalete ulaşamadı

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Akıllara ise 13 Mayıs 2014’te, Manisa Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia geldi. Soma’daki ocakta yakınlarını yitiren aileler, “Yüreğimiz Bartın ile birlikte” dedi ve kendileri için sekiz yıldır gelmeyen adaletin Bartın’daki facia için gecikmemesini istedi.

26 yaşındaki oğlu Uğur Çolak’ı maden faciasında kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, sekiz yıl önce yaşadıkları acının hiç dinmediğini belirtti.

"OĞLUM AKLIMA GELDİ"

Amasra’da patlama haberini alınca da gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Çolak, “Yine gördük ki Soma faciasından ders alınmamış. 41 evlat hayatını kaybetti. Onlarca yetim, gözü yaşlı eş, anne ve baba kaldı. ‘Bu son olur’ diye dua ediyoruz ama biliyoruz ki son olmaz. Rant peşinde olanlar ve bizi yönetenler yüzünden bu facialar son bulmaz” dedi. Bartın’da yaşamını yitiren madenci yakınları ile görüşmeye gideceklerini belirten Çolak, Soma’da yerdeki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’i anımsatıp şunları söyledi:

“Onların bizler gibi gelmeyen adaleti beklemesine izin vermeyeceğiz. Biz adaleti sekiz yıldır bulamadık. Umarım onlar da yıllarca adalet peşinde koşmaz. Umarım birilerinin talimatıyla mahkeme kurulmaz, mahkeme başkanı, hâkim ve savcı değiştirilmez. Bizim çocuklarımız için suçlular ve yöneticiler kişi başı beş gün zor hapis yattı. İhmali olanlar taksir değil, olası kasıttan ceza almış olsalardı hâlâ içeride olacaklardı. 301 kişinin hak ve adaletini savunan avukatlar ise içeride. Adalet bu ülkenin neresinde?”

"GÖÇÜKTE KALDI"

Çolak, “Bizim adaletimiz çocuklarımızla birlikte göçükte kaldı ve çıkaramadık. Umarım, Bartın’ın adaleti Soma adaleti gibi olmaz. O tekmeyi atanı da gelmeyen adaleti de unutmadık. Madenci yakınlarına şimdi adalet gelmedi ama bir gün geleceğine inanıyoruz” dedi.

"BAKAN İSTİFA ETMELİ"

Soma faciasından ders alınmadığı için Bartın’da 41 madencinin can verdiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Facialara kader demek, fıtrat demek yeni facialara davetiye çıkarmaktır” dedi. Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sorumlulara hak ettikleri ceza verilmediği için maden kazaları hâlâ devam ediyor, madenler işçilere mezar oluyor. Soma’da yaşanan facia sonrası sorumlulara karşı takınılan ‘cezasızlık’ eylemi, 41 işçimizin ölümüne neden oldu. Bu facianın sorumluları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı derhal istifa etmelidir.”