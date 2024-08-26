Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde AKP propagandası: '2071' vurgusu yaptı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:11

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Savaşı'nın 953. yıldönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan "Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslamla müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VE "2071" VURGUSU

"Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz" diyen Erdoğan 2071 yılını hedef olarak işaret etti.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şu şekilde:

* Tarihimizi talihimizi istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferimizin yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Malazgirt Zaferi'nin 923'üncü seneyi devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

* Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere açıldığı Malazgirt Zaferi, tarihimizi ve edebi ikametimizi belirledi. Malazgirt Zaferi bir ihya hareketinin başlangıcıdır. Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz.

"2071 TÜRKİYESİ'NE GİDEN YOLDA..."

* Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor.

* Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslamla müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Sultan Alparslan'ın sancağı atında kurulan güçlü ittifak 953 yıldır kutladığımız zaferi bize armağan etmiştir.

"DAVAMIZ DEĞİŞMEZ"

* Sultan Alparslan'ın bize bıraktığı mirası sadece Anadolu'nun fethinden ibaret görmek onu hakkıyla anlamamak mümkün. Büyük hakan, Anadolu ile birlikte bize aynı zamanda kutlu bir dava emanet etmiştir. Davamız güneşin doğup battığı her yere i'lây-ı kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız, toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır. Zaman değişir, asırlar değişir ama bu değişmez. Kan aynı kan, karakter aynı karakterdir.

* Malazgirt Zaferi Kudüs'ün Fethi'nin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Zaferi tüm Müslümanların zaferidir.