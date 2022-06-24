Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı

24 Haziran 2022 Cuma, 17:00

Muğla Marmaris'te, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgeye giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerin ardından açıklamalarda bulunarak son durumu aktardı.

Erdoğan, Marmaris'te orman yangınını çıkardığını itiraf eden kişi hakkında; "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı idama..." ifadelerini kullandı.

ART ARDA 'İDAM' AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kadın cinayetleri hakkında "Gerekiyorsa idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır" demişti.

Bahçeli'nin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise orman yangınlarındaki sabotajlar için "İdamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağıza hoş gelmiyor. Ama başka bir şey var. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir" demişti.

"YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİK"

Marmaris'te konuşan Erdoğan, "21 Haziran'da Muğla Marmaris'te başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Ben size yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti. 3 helikopter, 2 uçakla başlayan süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi" dedi.

Erdoğan, "1204'ü orman olmak üzere toplam 4 bin 587 personel görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. Toplam 1169 araç yangın süreci içinde görev yapmışlardır. 15'i uçak 46'sı helikopter, 61 hava aracı ile arkadaşlarımız yangında görev aldılar. Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile İsrail ve Romanya'dan yardım teklifi gelmiş, ihtiyacımız olmaması sebebiyle kendimiz bunları sürdürüyoruz. Azerbaycan'dan bir teklif yapıldı, 1 uçak, şu anda çalışmalarda yerini aldı. Bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle çalışmalar içinde yerini aldı. MSB, 6 helikopterle burada. Çalışmalarımız devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde bölgeye toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz, herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19'u taburcu edilmişlerdir" bilgisini verdi

"BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Güvenli bölgelere geri dönüş yapmışlardır, büyük bir bölümü. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Karadan ve havadan çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek Vahit Bey, gerek Süleyman Bey, bakan yardımcılarımız, hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Burada Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve MHP yerlerini aldılar, buradaki süreci sonuna kadar devam ettirdiler. Vatandaşlarımızı bu konularda bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. Son anda 4 bin hektarı buldu, fakat şu an itibarıyla 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla, soğutmayla vs. bunları bir an önce küçültüp ekime başlayacağız."

"CAYDIRICI OLACAKSA CEZASI İDAM OLMALI"

(Yangına ilişkin tutuklanan kişi hakkında) "Caydırıcı bir ceza, ben de diyorum ki, ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam. Olmalı... Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum.' Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyor, ormanlarla beraber hayvanlar da yanıyor. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız."