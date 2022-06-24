Son Dakika: Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında yakalanan 34 yaşındaki S.A., Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A.'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda, 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.
Şüpheli S.A.'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.
TUTUKLANDI
Şüpheli S.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
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