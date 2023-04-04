Erdoğan'dan Mehmet Şimşek ile yeni görüşme: Ne konuştular?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:48

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:48

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Erdoğan'ın görev teklif ettiği Şimşek, ‘aktif siyaseti düşünmediğini' açıklayarak teklifi reddetmişti.

Erdoğan'ın Şimşek'le ikinci bir görüşme yaptığı öğrenildi. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili şu notları aktardı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor.”

Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, şunları kaydetmişti:

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."