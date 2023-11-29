Erdoğan'dan Metin Cihan hakkında suç duyurusu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, "Erdoğan İsrail'in hastane bombalamasını kınarken oğlu Burak Erdoğan'ın şirketi İsrail limanında yükleme yapıyordu" paylaşımında bulunan Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:28
Erdoğan'dan Metin Cihan hakkında suç duyurusu!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, gazeteci Metin Cihan hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Metin Cihan'a 'hakaret' ve 'İftira' suçlarından dava açılması talep edildi. Şikayet üzerine İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KONU 'BURAK ERDOĞAN'IN ŞİRKETİNİN İSRAİL SEVKİYATI'

Metin Cihan, geçtiğimiz gün bazı belgeler paylaşmış ve "Erdoğan’ın 17 Ekim’de hastane bombaladığı için İsrail’i kınarken oğlu Burak Erdoğan’ın şirketine ait geminin İsrail limanında yükleme yaptığını" iddia etmişti.

Cihan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanı erdoğan 17 ekim'de hastane bombaladığı için israil'i kınarken, oğlu Burak Erdoğan'ın şirketi İsrail limanında yükleme yapıyordu. 28 Ekim'de yine İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken, oğlunun gemisi yükünü almış, Cebelitarık boğazını geçiyordu."

TEKRAR PAYLAŞTI

Hakkındaki suç duyurusunun ardından Cihan bir paylaşım zinciri yaparak edindiği belgeleri tekrar paylaştı ve bunların "herkesin ulaşabileceği açık belgeler" olduğunu ön sürdü.


Metin Cihan Burak Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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