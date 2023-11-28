Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.
GUTERRES'LE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.
Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.
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