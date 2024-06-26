Erdoğan'dan muhabire: 'Ben mi rüyadayım, bu ojeler ne?'

Erdoğan, kendisine soru soran muhabirin farklı renkteki ojelerini gördükten sonra muhabirle yaşadığı dikkat çeken diyalog kameralara yansıdı. Erdoğan, "Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:56
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada, gazeteciler soru sormak istedi.

Bu sırada gazeteci Rüya Erkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi.

"BU OJELER NE? OJELERİN MODELİ ACAYİP..."

Bu sırada Erkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi.

Bunun üzerine Rüya Erkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.


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