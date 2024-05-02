Erdoğan TRT'nin 60. yılını kutladı: 'Tarafsız, ilkeli habercilik'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 08:29

Güncelleme: 02.05.2024 - 08:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"SORUMLU, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK..."

Mesajında "TRT'nin bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlara sunduğunu, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile Türk halkını gururlandırdığını" belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir.

Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT, ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. TRT'nin tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

