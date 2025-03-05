Erdoğan’dan MYK üyelerine: 'Sürece sahip çıkın, destek olun'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa, MYK toplantısında parti kurmaylarına terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısıyla devam eden süreç için "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun" talimatı verdi.

Erdoğan’dan MYK üyelerine: 'Sürece sahip çıkın, destek olun'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla açığa çıkıp terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik "silah bırakma ve fesih" çağrısıyla devam eden süreç AKP yönetiminin de gündeminde. 

İktidara yakın Türkiye gazetesinin konuyla ilgili haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreçle ilgili olarak parti yönetimine talimatlar verdi.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili olarak habere göre Erdoğan “Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun" dedi.

"Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, "Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun” uyarılarında bulundu.

Habere göre; "provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğini" söyleyen Erdoğan, "Atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini" söyledi.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #AKP MYK #Abdullah Öcalan

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