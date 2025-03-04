Kemal Okuyan: Bu çağrı sadece Öcalan’ın çağrısı değil

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Süreci değerlendiren Okuyan, silahlı eylemlerin sonlandırılmasına ve barışa dönük vurgulara kimsenin itirazının olmadığını belirterek “Türkiye’de cumhuriyetin yadsındığı, dinsel referansların iyice öne çıktığı, bunun tıpkı AKP’nin ilk döneminde olduğu gibi demokratikleşme diye yutturulduğu, İran’a dönük İsrail ve ABD kuşatmasının bir parçası haline gelindiği bir dönem açılıyor. Böyle bir süreci savunacak değiliz” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin bölge ve dünyadaki kaotik sürece nasıl etki edeceğinin de önemli olduğunu belirten Okuyan, “Emperyalist ülkelerde yaşanan karmaşa nedeniyle bugün ABD planlarından filan söz etmek için uygunsuz bir zamandayız ama her şey çok hızlı gelişiyor. Yeni Osmanlıcı zihniyetin, bu süreçle birlikte cesaretlenerek ülkemizi bölgesel gerilimlere daha fazla müdahil hale getirme olasılığı var. Buna da karşı durmak zorundayız” diye konuştu.