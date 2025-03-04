Kemal Okuyan: Bu çağrı sadece Öcalan’ın çağrısı değil
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çağrısına yönelik, “Sonuçta uzun süren görüşmelerin ardından devlet görevlileri ile birlikte hazırlanan ya da onların onayından geçen bir metin. Bu çağrı sadece Öcalan’ın çağrısı değil. Hedefin tek başına silah bırakmak olduğuna herhalde inanmamız beklenmiyor. Bu Türkiye ve bölgeye dönük stratejik bir müdahale. O yüzden metnin kendisi değil arka planı önemli” dedi.
Süreci değerlendiren Okuyan, silahlı eylemlerin sonlandırılmasına ve barışa dönük vurgulara kimsenin itirazının olmadığını belirterek “Türkiye’de cumhuriyetin yadsındığı, dinsel referansların iyice öne çıktığı, bunun tıpkı AKP’nin ilk döneminde olduğu gibi demokratikleşme diye yutturulduğu, İran’a dönük İsrail ve ABD kuşatmasının bir parçası haline gelindiği bir dönem açılıyor. Böyle bir süreci savunacak değiliz” ifadelerini kullandı.
Bu sürecin bölge ve dünyadaki kaotik sürece nasıl etki edeceğinin de önemli olduğunu belirten Okuyan, “Emperyalist ülkelerde yaşanan karmaşa nedeniyle bugün ABD planlarından filan söz etmek için uygunsuz bir zamandayız ama her şey çok hızlı gelişiyor. Yeni Osmanlıcı zihniyetin, bu süreçle birlikte cesaretlenerek ülkemizi bölgesel gerilimlere daha fazla müdahil hale getirme olasılığı var. Buna da karşı durmak zorundayız” diye konuştu.
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