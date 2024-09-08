Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: 'Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım'
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ADLİ SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
"Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.
Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.
Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.
Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah na’şına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2024
Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.
Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz…
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