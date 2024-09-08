Cansız bedeni bulunmuştu... Narin Güran'ın arkadaşlarıyla yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:34

Güncelleme: 08.09.2024 - 17:48

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor... Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün acı haber geldi. Güran'ın yaşadığı köye 3 kilometre ötede dere kenarında cansız cesedi bulundu.

Acı haberi ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin çuval içinde bulunduğunu açıklayarak, "Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

21 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

8 yaşındaki Narin'in kaybolmadan önce arkadaşlarıyla birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı.