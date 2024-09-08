Son Dakika... Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 21 gözaltı!

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika... Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 21 gözaltı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 16:25

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."


Etiketler: #Narin Güran #Son dakika

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