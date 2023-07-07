Erdoğan'dan NATO'ya 'İsveç' mesajı: 'Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:19

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

"VERİLEN SÖZLERE RİAYET EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasında İsveç'e yönelik NATO üyeliği konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Finlandiya onayı ile duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermeden çekinmedik. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı verebilir? Biz, her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Milli Savunma Üniversitemizin bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Sizleri donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

SİVİL-ASKER İŞBİRLİĞİ VURGUSU

* Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemize müfredatı ile ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere kazandırıyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Kurumlarımız bugün artık vatanımıza katkıları ile gündeme geliyor. Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta elbette yeterli değildir. Kurumlarımızın tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu süreç olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Sivil-asker işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz.

"ASKERİ EĞİTİM STANDARDINI YENİ AÇILIMLARLA YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

* Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. Biz de bundan sonraki çabalarında da yönetimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

* Dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken, bizler 2232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu millet unvanını hak eden tek milletiz. TSK, 2232 yılı aşan tarihi ile maziden atiye köprünün sembollerindendir. Ordumuz nerede olursa olsun deruhte ettiği her vazifeyi titizlikle yerine getirmiştir. BM'den NATO misyonlarına kadar nerede görev aldıysak hepsinin de üstesinden alnımızın akı ile geldik. Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Kimsenin namusuna el uzatmadık. Hiçbir masumun canına kıymadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik. Huzurun tesisi, barış ve istikrarın yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcadık.

"TERÖRİSTLERE KUÇAK AÇANLARA ONAY VEREMEYİZ"

* Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekliyoruz. Terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya onayı ile duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermeden çekinmedik. Türkiye'de darbeye kalkılmış canilere kucak açmanın makul gerekçesi olamaz.

* Terörle demokrasi, güvenlik, insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar şu sorulara cevap vermeli. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı verebilir? Biz, her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz.

* (NATO Liderler Zirvesi) Vilnius Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar dikkate getireceğiz. En hayırlı karar neyse onu hayata geçireceğiz.