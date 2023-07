AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan montaj itirafını unuttu, 'kumpas' iddiasıyla muhalefeti hedef aldı!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:29

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki seçimde de oylarıyla yanımızda durak yaklaşık 28 milyon kardeşimize teşekkür ediyorum.

MONTAJ İTİRAFINI UNUTTU!

Seçimlerle ilgili bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Ülkemiz aleyhine kampanyalar yürütülen seçim kampanyasını geride bıraktık. Siyaset mühendisleri sahneyi bir an olsun terk etmedi. Partimizle ile ilgili iftiraların arkası hiç kesilmedi. Masa'nın görünür görünmez ortaklarıyla, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla mücadele ettik. Muhalefetin yalan rüzgarı hiç dinmedi. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları durmadı. İtibar suikastlarıyla siyasiler linç edildi. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşı karşıya kaldık. Seçimi kazanmak için her şeyi yaptılar. Ne kadar ahlaki değer varsa hepsini çiğnediler. Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini biz kurtardık. Sandıklara giden her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görürüyoruz.

Erdoğan, mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj videoya ilişkin 'Ama montaj ama şu ama bu' itirafında bulunmuştu.

Nasıl bir uçurumun kenarından döndüğümüz zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partiler açısından her seçim bir imtihandır.

"YANLIŞLARIMIZI DÜZELTECEĞİZ"

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın ve kimi şehirlerdeki (Milletvekilliği oy oranı Cumhurbaşkanlığı oy oranı) oy oranı uyumsuzluğunun farkındayız. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Hangi alanlarda sorun varsa müdahale edecek, hiçbir komplekse kapılmadan yanlışlarımızı düzelteceğiz. Kadrolarımızı güçlendirmemiz yenilenmemiz gerekiyorsa, inşallah bunu da yapmayı sürdüreceğiz. Ekim ayındaki kongrede bunun için çalışıyoruz.

Ekim ayında kongremizi 11,5 milyon üyesiyle bir ahitleşme törenine dönüştürmekte kararlıyız.

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde inşallah bu gidişe son vereceğiz.

YEREL SEÇİMLER

(İmamoğlu ve Yavaş'a) İki tanesi Cumhurbaşkanı olacağız diye il il dolaşmaktan kendi şehirlerini unuttu. 31 Mart 2024'te bu kötü gidişe son diyeceğiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi dört yıldır hizmet ve eser ziyaretiyle buluşturacağız.

Hiçbir şeçimi çantada keklik göremeyiz.

Dün baba-oğul videosu çekenlerin bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok. Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona hakaret edenler, dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu... O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? Bunlar çok kısa süre öncesinin tarihini de unutuyorlar. Zihniyet değişmedikten sonra CHP Genel Müdürlüğü'ne hangi kumpasla kimin getirildiğinin bizim nazarımızda kıymeti bulunmuyor.

MERDAN YANARDAĞ'A: GAZETECİ KILIKLI TERÖR SEVİCİ

CHP Genel Başkanı bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Gezi olaylarının organizatörlüğünün avukatlığını yapmaya devam ediyor. Zehir saçan diliyle hakaret ediyor, iftira atıyor. Bu zatın 11'inci seçim yenilgisini aldığı 14 Mayıs'ın üzerinden 53 gün, 12'nci seçim hezimetini yaşadığı 28 Mayıs'ın üzerinden 39 gün geçti ama bu zat Kandil ve Pensilvanya'ya hangi sözleri verdiğini hâlen açıklamadı.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşüm memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. İlave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık. Tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz.

Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerin alacağı maaş da belli oldu. İyileştirme çalışması için bakanlarımıza talimatı verdim. Çalışmalar başladı."