Rusya'dan Erdoğan-Zelenski görüşmesi mesajı: Yakından takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:41
Rusya'dan Erdoğan-Zelenski görüşmesi mesajı: Yakından takip ediyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile
gerçekleştireceği görüşmeyi yakından takip ettiklerini duyurdu.

Görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Peskov, “Sonucunu yakından takip ediyoruz. Erdoğan ve Zelenski arasında konuşulanlar bizim için ilginç olacak. Bu önemli” dedi.

Peskov, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “kısa süre içinde görüşebileceğini, ancak henüz tarihin kesinleşmediğini” söyledi.


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