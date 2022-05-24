Erdoğan'dan ödül alan isim AKP'den istifa etti, yeni partisini duyurdu
"Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet" ödülü verilen Bilal Özkan, AKP'den istifa ederek Demokrat Parti saflarına katıldığını duyurdu.
2016 yılında 'Kanun Hükmünde Kararname' (KHK) ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine kayyum olarak atanan ve bu görevi 2 yıl yapan Bilal Özkan, AKP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçti.
Özkan 2018 yılında, 10 Ocak İdareciler Günü'nde verilen 'Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet' ödülünü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.
AKP'den Demokrat Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran Bilal Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dostluğunu yirmi yıldır paylaşmaktan gurur duyduğum Kıymetli Ağabeyim Genel Başkan Sayın Gültekin Uysal'ın nazik davetini vatan görevi telakki edip, vazgeçilmez memlekete hizmet davamızı, Merkez Sağın Tescilli Markası Demokrat Parti çatısı altında sürdürmeye karar verdim.
Kendilerinin teveccühü ile Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığına atandım. Bizleri yola koyan Allah yardımcımız, yüreği Türkiye aşkıyla çarpan bütün vatandaşlarımız yol arkadaşımız olsun. Saygılarımla..."
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