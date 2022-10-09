Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması

09 Ekim 2022 Pazar, 15:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin Cumhuriyet tarihinin en köklü yapıları arasında yer aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müzenin kuruluşu bizzat Gazi Mustafa Kemal'in talimatları doğrultusunda 1937 senesinde Dolmabahçe veliaht dairesinde gerçekleştirilmişti. Veliaht dairesi çok uzun yıllar boyunca müze vasfıyla görevini gerçekten layıkıyla yerine getirdi. Ancak gerek kullanımdan gerekse zamanla oluşan yıpranmadan dolayı bina yetersiz kalmaya başladı. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan birbirinden kıymetli eserler de maalesef zarar görüyordu. 2011 yılında müzemizin bu sorunu dikkatimize ilk getirildiğinde, hemen gerekli talimatları verip, koleksiyonun Tophane'ye taşınmasını sağladık. Ardından aynı yıl bu antreponun çağdaş bir müze binasına dönüştürülmesi için çalışmaları başlattık. Bu çalışmayı da üniversitemiz mezunlarından uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi Mimar Emre Arolat Beyefendi'yle beraber yürüttük."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAT KOLEKSİYONUNA SAHİP"

Tüm aşamalarını bizzat takip ettikleri ve yakından ilgilendikleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin inşaatının geçen yıl tamamlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşaat sürecinde yıpranan, zarar gören eserlerin hepsini de elden geçirerek restorasyonlarını gerçekleştirdik. Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Diğer pek çok vasfının yanı sıra müzemiz, resim, heykel, seramik ve hat örnekleriyle Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahiptir. 1937'deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriliyor. Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum."

ONUR ŞENER'İN KATLİ İÇİN KONUŞTU

Erdoğan, konuşmasında, Ankara'da eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi sonrası yapılan yorum ve eleştirileri de hedef aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Adli vakalar üzerinden kamu kurumları ve görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz.

Hunharca katledilen bir müzisyen kardeşimizin öldürülmesinin üzerinden hesaplar görmek ne ahlaki, ne de insanidir.

Bu başta babasını kaybeden kız çocuğuna, hayat arkadaşını kaybetmiş sevgili eşine yapılan bir zulümdür.

Maktülün sevdiklerini yaralayan fevriliklerden de uzak duracağız."

Onur Şener cinayeti ile bağlantılı olarak üç kişi 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan üç zanlıdan ikisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda; birinin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de çalıştığı ortaya çıkmış; olayın sosyal medyada duyulmasından günler sonra bu kurumlar birer açıklama yaparak bu kişilerin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.