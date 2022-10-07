Marmarisli müzisyenlerden Onur Şener isyanı: Ölüyoruz!

07 Ekim 2022 Cuma, 12:31

Ankara, 2 Ekim’de bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener, istek şarkı yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp’in vahşice darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye’deki tüm müzisyenler sokaklarda ciyaneti protesto etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Atatürk Meydanı’nda topamam Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği (MEDD) ve Marmaris Sivil Toplum kuruluşları, “Ölüyoruz” dedi.

“YOZLAŞMIŞLIK, KİBİR, MAGANDALIK”

MEDD adına açıklama yapan Sanatçı Ali Yokuş “Ölüyoruz!..” sözleriyle başladığı ve Türkiye’de son 20 yıldır toplumun her konuda kutuplaştırıldığına dikkat çektiği konuşmasında; “Türkiye'de ekonomik, politik, sosyolojik olarak her gün biraz daha zorlaşan yaşam koşulları, güç zehirlenmesi ile şımartılan bir güruh, kendinden olmayana duyulan tahammülsüzlük, artık açıktan ifade edilmesinde sakınca görülmeyen nefret söylemi, 20 yıldır her konuda kutuplara ayrılmış, iç dinamikleri hasar görmüş, ayarlarıyla oynanmış toplumsal yapı, paranın tek ortak değer haline geldiği sosyo-ekonomik ilişkiler gelinen noktada bir arkadaşımızın daha canını aldı. Meclisten sokağa, kadınından erkeğine kadar her alanda yozlaşmışlık, kibir, hakaret amiyane tabirle magandalık failin iktidar ile ilişkisine göre ceza veya cesaret buluyor” dedi.

“COVİD OLMASAK DA ÖLÜYORUZ!”

“Covid olmasak da ölüyoruz!” diye devam eden Yokuş şöyle devam etti:

“Ülkenin tamamında uygulamadan kaldırılan pandemi tedbirleri yaşam tarzına açıktan müdahale niyetiyle müzik ve eğlence sektöründe saat kısıtlaması olarak devam ediyor. Susturularak Ölüyoruz! Diğer yandan gerici zihniyetin beğenmediği her etkinlik, her konser, her festival sudan sebeplerle yasaklanıyor, sanatçılara yapılan tehdit, verilen gözdağı ve cezalar artık en yüksek perdeden dile getiriliyor.

Çarşı Pazarda Ölüyoruz! Ekonomik anlamda durum yine vahim: Müzik alet ve ekipmanlarına uygulanan adaletsiz vergi oranları, sektörün ithal ürünlere bağımlı olmasından kaynaklı olarak dövizde yaşanan her artış, tavuk-yumurta ikilemi gibi sürekli kurcalanan faiz-enflasyon ilişkisi zaten karşılığını alamadığımız emeğimizin insanca yaşam koşullarını sağlamasını iyice zorlaştırıyor.

Yerelde de Ölüyoruz! Ülkede var olan ve bir saçmalıktan ibaret olan müzik yasağı en katı haliyle Marmaris'te uygulanırken mülki idare ve yerel yönetim söz birliği yapmışçasına baskıyı artırıyor, sözümona dünyanın turizm cenneti Marmaris gece 1'den sonra açık hava huzurevine dönüyor, koca sektörün tüm bileşenleri zaten 3 aya sıkıştırılmış sezondan canlı çıkmaya çalışıyor.

Öldürülüyoruz! Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bugün karşımızda eğitimi diplomadan ibaret gören, kültür sanat birikiminden, estetik algısından, empatiden yoksun, parayla, yetkiyle, güç zehirlenmesi ile şımartılan "insancıklar" var. Bu insancıklar Sarp Öztürk, Regaip Vatansever, Zehra Bayır gibi nice acımızın ardından bir arkadaşımızın daha canını aldı. Bilmediği bir şarkıyı isteyen insan müsveddeleri suç olarak gördükleri bu hareket karşısında cezasını bizzat uygulamakta sakınca görmediler.”

“SİZ AFFETTİKÇE BİZ ÖLMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Onur Şener'in katillerinin tek örnek olmadığı dikkat çekilen açıklamada, “Ülkenin her yanında her birimiz sık sık bu tür tacizlere, tehditlere, mobbinge maruz kalıyoruz ama ölmediğimiz için haber olamıyoruz. Adaletsiz Ölüyoruz! Onur Şener 'in katillerinin her birine uygulanacak her bir hafifletici sebep, her bir iyi hal veya tahrik indirimi, her "bir günlük" infaz indirimi tabutumuza çakılan birer çividir. Siz affettikçe biz ölmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.