Bodrumlu müzisyenler Onur Şener'i enstrümanlarıyla andı

09 Ekim 2022 Pazar, 17:14

Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim’de Ankara’da müşteriler tarafından istek parçası nedeniyle çıkan tartışma sonrası mekan çıkışında öldürüldü.

Olayın ardından Bodrumlu müzisyenler Onur Şener’i anmak ve cinayeti protesto etmek için Belediye Meydanı’nda bir araya geldi.

Yaklaşık 50 kişilik grup ellerindeki enstrümanlarıyla birlikte 30 dakika boyunca ayakta durarak, sessiz eylem yaptı.

Eylemin ardından müzisyenler Onur Şener’in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.