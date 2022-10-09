Bodrumlu müzisyenler Onur Şener'i enstrümanlarıyla andı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde müzisyenler Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener’i anmak ve cinayeti kınamak için sessiz protestoda bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca müzisyenler enstrümanlarıyla cinayeti protesto etti.
Müzisyen Onur Şener, 2 Ekim’de Ankara’da müşteriler tarafından istek parçası nedeniyle çıkan tartışma sonrası mekan çıkışında öldürüldü.
Olayın ardından Bodrumlu müzisyenler Onur Şener’i anmak ve cinayeti protesto etmek için Belediye Meydanı’nda bir araya geldi.
Yaklaşık 50 kişilik grup ellerindeki enstrümanlarıyla birlikte 30 dakika boyunca ayakta durarak, sessiz eylem yaptı.
Eylemin ardından müzisyenler Onur Şener’in fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.
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