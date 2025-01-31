Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:17

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Antalya Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Seçim hazırlığı talimatı veren Erdoğan, "Sizlerden önümüzdeki seçimler için vakit kaybetmeden çalışmaya başlamanızı istiyorum. Önümüzde 3 yıllık bir zamanımız var. Bizim boşa geçirecek zamanımız yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ETEKLERİ TUTUŞTU"

Muhalefeti hedef alan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Her türlü arsızlığın üstünü örtmeye çalışan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkenin ne kadar yeminli düşmanı varsa hepsiyle asimetrik ilişkiler geliştiren bir kafa yapısıyla muhattabız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından vazgeçmiyorlar. CHP Genel Başkanının yaptığı gafları takip edemiyoruz. Koltuğu kaybedeceğini anlayınca etekleri tutuştu. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel'e şunu hatırlatıyorum; eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kim hizmet etmiş diye bakmak istiyorsan sen git eski genel başkanına bak.

Sayın Özel'i muhattap olsak bize yazık, olmasak millete yasak. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Yüzüne gülüp sırtından hançerleyenleri saymıyorum. Nereden bakarsan acınacak bir durum içinde. Bunlara cevap vermek dahi söz israfidır. Rekabet zaten bu partiyi içten içe çökertiyor."